Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara dan Syarat Jadi Manajer Kopdes Merah Putih, Status Pegawai BUMN! 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |16:42 WIB
Cara dan Syarat Jadi Manajer Kopdes Merah Putih, Status Pegawai BUMN! 
Cara dan Syarat Jadi Manajer Kopdes Merah Putih, Status Pegawai BUMN! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara dan syarat menjadi manajer Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pemerintah resmi membuka lowongan kerja untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Cara dan Syarat Jadi Manajer Kopdes Merah Putih

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan  mengatakan rekrutmen tahap pertama itu menyediakan 30.000 formasi.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. 

Pendaftaran dibuka mulai 15 April 2026 hingga 24 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. 

Melalui laman tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, tahapan seleksi, mekanisme pendaftaran, serta ketentuan lain yang telah disiapkan oleh Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Rekrutmen ini dilaksanakan dengan merit-based system yang menjunjung prinsip keterbukaan, transparansi, dan berbasis kompetensi, sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti proses seleksi secara adil dan profesional. 

Pemerintah mengajak seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi syarat untuk segera mengakses phtc.panselnas.go.id dan mengikuti proses pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan peserta. Bila ada pihak yang meminta imbalan atau menjanjikan kelulusan, maka hal tersebut merupakan bentuk penipuan. Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi Panitia Seleksi Nasional, termasuk laman phtc.panselnas.go.id.

Pemerintah juga meminta dukungan penuh dari para gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa untuk mensosialisasikan program ini, mengawal pelaksanaannya di daerah, dan memastikan SDM yang nantinya ditempatkan dapat bekerja secara efektif sebagai motor penggerak pembangunan desa dan kawasan pesisir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212638/menko_pangan-gbzE_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/320/3209361/menkop_soal_koperasi-J6M9_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207667/petugas_mbg-VYdp_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203843/mendag-aLZD_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193470/menkop_soal_koperasi-dWnj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191405/menkop-sxV0_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement