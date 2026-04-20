Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Negara yang Beli Minyak dari Rusia, Indonesia Menyusul? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |22:15 WIB
Minyak Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar negara yang beli Minyak dari Rusia, Indonesia menyusul? Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghukum negara-negara pembeli minyak Rusia dengan mengenakan tarif impor tinggi. 

Pengumuman tersebut disampaikan setelah mengenakan tarif tambahan 25% terhadap India, sehingga total tarif yang dikenakan menjadi 50%.

Berikut negara yang beli Minyak Rusia dirangkum Okezone, Senin (20/4/2026).

Selain India, China juga merupakan importir minyak terbesar Rusia.

Negara yang beli minyak murah Rusia lainnya yaitu Netherland, Turki, Italia, Korea Selatan, Bulgaria, Finlandia, Polandia dan lainnya.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembelian minyak mentah dari Rusia siap untuk dikirim dalam bulan ini. Tambahan pasokan minyak dari Rusia ini akan memperkuat stok cadangan BBM di dalam negeri.

"Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Insyaallah sudah bisa dikirim ke sini. Kalau LPG masih dalam tahap finalisasi," ujar Bahlil. 

Malaysia juga mengumumkan untuk masuk dalam jejeran negara yang turut mengincar pasokan minyak dari Rusia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142080/menteri_esdm-DPG0_large.jpg
Pede Target Lifting Minyak Tercapai, Bahlil: Hanya Orang Malas yang Tak Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3105080/menteri_esdm-XgO0_large.jpg
Achmad Muchtasyar Jadi Dirjen Migas, Bahlil Minta Tingkatkan Lifting Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/320/3085454/bahlil-perintah-prabowo-tingkatkan-lifting-dan-kurangi-impor-minyak-yvXR3rqSzA.jpg
Bahlil: Perintah Prabowo Tingkatkan Lifting dan Kurangi Impor Minyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072733/bahlil-ungkap-3-syarat-ri-bisa-tambah-lifting-minyak-200-ribu-barel-per-hari-GCWw4Y8ZF5.jpg
Bahlil Ungkap 3 Syarat RI Bisa Tambah Lifting Minyak 200 Ribu Barel per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042401/petronas-indonesia-targetkan-lapangan-hidayah-onstream-2027-sWXbuL8Q1c.jpg
Petronas Indonesia Targetkan Lapangan Hidayah Onstream 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3020979/target-produksi-minyak-1-juta-bopd-dongkrak-peningkatan-investasi-migas-qqXaLOs1fN.jpg
Target Produksi Minyak 1 Juta BOPD Dongkrak Peningkatan Investasi Migas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement