Daftar Negara yang Beli Minyak dari Rusia, Indonesia Menyusul?

JAKARTA - Daftar negara yang beli Minyak dari Rusia, Indonesia menyusul? Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghukum negara-negara pembeli minyak Rusia dengan mengenakan tarif impor tinggi.

Pengumuman tersebut disampaikan setelah mengenakan tarif tambahan 25% terhadap India, sehingga total tarif yang dikenakan menjadi 50%.

Selain India, China juga merupakan importir minyak terbesar Rusia.

Negara yang beli minyak murah Rusia lainnya yaitu Netherland, Turki, Italia, Korea Selatan, Bulgaria, Finlandia, Polandia dan lainnya.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembelian minyak mentah dari Rusia siap untuk dikirim dalam bulan ini. Tambahan pasokan minyak dari Rusia ini akan memperkuat stok cadangan BBM di dalam negeri.

"Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Insyaallah sudah bisa dikirim ke sini. Kalau LPG masih dalam tahap finalisasi," ujar Bahlil.

Malaysia juga mengumumkan untuk masuk dalam jejeran negara yang turut mengincar pasokan minyak dari Rusia.