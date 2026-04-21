IHSG Dibuka Lesu, Lanjut Melemah ke Level 7.524

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu pada hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu pada hari ini. IHSG melemah 0,45 persen ke level 7.560,28.

Beberapa menit berjalan perdagangan, Selasa (21/4/2026), IHSG melanjutkan pelemahan 0,92 persen ke 7.524, dengan 215 saham di zona hijau, 305 melemah, dan 439 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dengan volume 3,4 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,15 persen ke 747, indeks JII turun 1,09 persen ke 521, indeks MNC36 turun 0,52 persen ke 314, dan IDX30 turun 0,46 persen ke 399.

Untuk indeks sektoral, kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, keuangan, dan kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya bahan baku, transportasi, industri, dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM), PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ), dan PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML), PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), dan PT Idea Indonesia Akademi Tbk (IDEA).

(Feby Novalius)

