Raih Penghargaan Unitlink Award 2026, MNC Life Kelola Dana Investasi Secara Optimal

JAKARTA - Kinerja PT MNC Life Assurance (MNC Life) dinilai cemerlang dalam membangun portofolio investasi sekaligus menjamin nilai proteksi asuransi dari setiap premi yang dikeluarkan nasabah.

Pengelolaan keuangan di instrumen investasi tidak mudah dilakoni saat dinamika pasar kian kompleks belakangan waktu.

Adapun perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang Unitlink Award 2026.

MNC Life berhasil meraih dua penghargaan, yaitu kategori Saham Berdenominasi Rupiah melalui produk unitlink MNC Dinamis Saham, serta kategori Pendapatan Tetap Berdenominasi Rupiah melalui produk unitlink MNC Pendapatan Tetap Pasti.

Plt Direktur PT Media Asuransi Indonesia, S. Edi Santosa, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada perusahaan asuransi jiwa yang mampu menunjukkan kinerja investasi unitlink yang konsisten dan optimal di tengah dinamika pasar.

Sebab, bukan perkara mudah membangun portofolio investasi yang berorientasi profit dan menjaga nilai kebermanfaatan proteksi asuransi di waktu bersamaan.

“Unitlink Award 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang berhasil mengelola dana investasi secara optimal sehingga memberikan imbal hasil yang kompetitif dalam dua tahun terakhir,” tutur Edi dalam acara Unitlink Award 2026 yang diselenggarakan Media Asuransi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen MNC Life dalam menjaga kualitas pengelolaan investasi produk unitlink.