Jaga Ekosistem Pesisir, BRI Tanam Mangrove di Muara Gembong Bekasi

JAKARTA - Hutan mangrove berperan penting sebagai pelindung pantai dari abrasi, penyerap karbon, habitat keanekaragaman hayati, penjaga kualitas air, pendukung perikanan, serta sumber penghidupan masyarakat pesisir. Namun demikian, keberadaan mangrove di Indonesia terus mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan dan praktik aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan.

Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh setiap 22 April, BRI melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui BRI Menanam-Grow & Green yang berupa kegiatan penanaman 500 pohon mangrove di kawasan pesisir Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Pada kegiatan ini, BRI Peduli berkolaborasi dengan Kelompok Tani Sumber Hutan (KTH) Sumber Makmur dan melakukan penanaman mangrove di atas area seluas 500 meter persegi.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, kegiatan penanaman pohon mangrove di Muara Gembong merupakan bentuk nyata komitmen BRI dalam menyelamatkan ekosistem pesisir yang saat ini menghadapi tingkat kerentanan tinggi terhadap abrasi, intrusi air laut, serta degradasi ekosistem.

Penanaman mangrove dipilih karena perannya yang strategis dalam melindungi garis pantai, memperbaiki kualitas lingkungan, serta menyediakan habitat bagi berbagai biota pesisir.