Realisasi Investasi Rp498,8 Triliun di Kuartal I-2026, Serap 706 Ribu Tenaga Kerja 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |11:28 WIB
JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi mencapai Rp498,8 triliun pada kuartal I 2026. Angka ini setara dengan 24,4 persen dari target tahunan 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. 

Rosan menjelaskan, angka ini tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year) dari Rp465,2 triliun, dan naik tipis 0,4 persen secara kuartalan (quarter-on-quarter) dari Rp496,9 triliun. 

"Investasi pada periode ini turut menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 706.569 orang, meningkat 18,9 persen secara year-on-year," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan dari sisi kepemilikan modal investasi terbagi hampir merata antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA berkontribusi sebesar Rp250,0 triliun atau 50,1 persen dari total, tumbuh 8,5 persen secara year-on-year. Sementara PMDN mencapai Rp248,8 triliun atau 49,9 persen, dengan pertumbuhan 6,0 persen year-on-year.

Sementara dari sisi geografis, investasi di luar Pulau Jawa sedikit lebih besar, mencapai Rp251,3 triliun atau berkontribusi 50,4 persen, dengan pertumbuhan 6,5 persen secara year-on-year, sedangkan investasi di Jawa tercatat Rp247,5 triliun atau berkontribusi 49,6 persen, tumbuh 7,6 persen year-on-year.

 

