Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Hadir di Surabaya, BRI Consumer Expo 2026 Tawarkan Solusi Hunian hingga Liburan 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |13:37 WIB
BRI Consumer Expo 2026 Surabaya, solusi untuk temukan hunian, kendaraan, hingga liburan dengan penawaran spesial. (Foto: dok BRI)
A
A
A

SURABAYA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menggelar BRI Consumer Expo 2026 pada 24–26 April 2026 di Ciputra World Mall Surabaya. Selama tiga hari, acara ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan berbagai pilihan hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan dengan beragam penawaran yang tersedia khusus selama periode expo.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa BRI Consumer Expo 2026 menjadi bagian dari langkah BRI dalam menghadirkan berbagai solusi pembiayaan yang semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

“BRI Consumer Expo 2026 merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat bisnis konsumer sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru Perseroan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengakses berbagai solusi pembiayaan untuk hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan secara lebih mudah dan praktis," ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, BRI akan terus memperluas jangkauan solusi dan akses layanan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Lebih dari 50 developer ternama seperti Ciputra Group, Pakuwon Group, Sinarmas Land, Jayaland, Summarecon, Perumnas, Intiland, Podo Rukun Group, dan lainnya turut meramaikan expo dengan menghadirkan beragam pilihan hunian yang dilengkapi berbagai penawaran menarik. Kesempatan memiliki hunian pun semakin terbuka melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga mulai dari 1,75 persen dan tenor hingga 20 tahun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214765//dirut_pln_pantau_pasokan_listrik-C6KS_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/11/3214762//bni_tanggapi_aksi_demo-Vwie_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/11/3214716//cerita_mantri_perempuan_bri-L0Fl_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/11/3214682//jaringan_brilink_agen_mekaar_tembus_426_ribu-b3rY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/11/3214664//bni_thomas_cup_2026-vwz3_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/11/3214660//bni_adhyaksa_international_run-iPI8_large.jpeg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement