Hadir di Surabaya, BRI Consumer Expo 2026 Tawarkan Solusi Hunian hingga Liburan

SURABAYA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menggelar BRI Consumer Expo 2026 pada 24–26 April 2026 di Ciputra World Mall Surabaya. Selama tiga hari, acara ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan berbagai pilihan hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan dengan beragam penawaran yang tersedia khusus selama periode expo.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa BRI Consumer Expo 2026 menjadi bagian dari langkah BRI dalam menghadirkan berbagai solusi pembiayaan yang semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat.

“BRI Consumer Expo 2026 merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat bisnis konsumer sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru Perseroan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengakses berbagai solusi pembiayaan untuk hunian, kendaraan, hingga kebutuhan perjalanan secara lebih mudah dan praktis," ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, BRI akan terus memperluas jangkauan solusi dan akses layanan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Lebih dari 50 developer ternama seperti Ciputra Group, Pakuwon Group, Sinarmas Land, Jayaland, Summarecon, Perumnas, Intiland, Podo Rukun Group, dan lainnya turut meramaikan expo dengan menghadirkan beragam pilihan hunian yang dilengkapi berbagai penawaran menarik. Kesempatan memiliki hunian pun semakin terbuka melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga mulai dari 1,75 persen dan tenor hingga 20 tahun.