Tren Investasi Kripto Berubah Tak Hanya Kejar Cuan, Ini Alasannya

JAKARTA - Strategi investasi kripto terjadi pergeseran. Investor tidak lagi sekadar mengejar setiap peluang jangka pendek, tetapi mulai mencari cara untuk menjaga pertumbuhan aset secara lebih stabil dan terukur.

Menurut pengamat kripto Indonesia Isybel Harto, perubahan ini menunjukkan bahwa investor mulai meninggalkan pola lama yang terlalu bergantung pada momentum.

“Kalau di siklus sebelumnya, sinyal seperti ini langsung direspons agresif oleh pasar. Sekarang investor lebih rasional. Mereka tidak lagi mengejar setiap momentum, tetapi mulai melihat apakah ada fundamental atau strategi yang benar-benar menghasilkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia menambahkan bahwa investor kini mulai mengubah fokus dari sekadar spekulasi harga menuju pendekatan yang lebih terstruktur.

“Pasar mulai matang. Investor tidak hanya mencari capital gain, tetapi juga bagaimana aset mereka bisa menghasilkan secara konsisten, bahkan ketika pasar tidak bergerak signifikan,” lanjutnya.

Sebagai contoh, pergerakan Dogecoin kembali menarik perhatian pasar setelah munculnya sinyal divergensi bullish, yang secara teknikal biasanya menandakan melemahnya tekanan jual dan potensi kenaikan harga. Namun, berbeda dengan siklus sebelumnya, respons investor kali ini terlihat lebih datar dan kurang agresif.

Meski sinyal bullish kerap memicu aksi beli agresif di masa lalu, kondisi saat ini menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati dari pelaku pasar. Hal ini dinilai mencerminkan perubahan perilaku investor setelah melalui berbagai siklus volatilitas dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, Dogecoin diperdagangkan di kisaran USD0,0956, naik sekitar 1,71% dalam satu bulan terakhir, dengan kapitalisasi pasar mendekati USD14,3 miliar. Sentimen pasar juga menunjukkan perbaikan moderat, di mana Indeks Fear and Greed berada di level 55.