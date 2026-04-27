Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
Tren Investasi Kripto Berubah Tak Hanya Kejar Cuan, Ini Alasannya 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |14:15 WIB
Kripto di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Strategi investasi kripto terjadi pergeseran. Investor tidak lagi sekadar mengejar setiap peluang jangka pendek, tetapi mulai mencari cara untuk menjaga pertumbuhan aset secara lebih stabil dan terukur.

Menurut pengamat kripto Indonesia Isybel Harto, perubahan ini menunjukkan bahwa investor mulai meninggalkan pola lama yang terlalu bergantung pada momentum.

“Kalau di siklus sebelumnya, sinyal seperti ini langsung direspons agresif oleh pasar. Sekarang investor lebih rasional. Mereka tidak lagi mengejar setiap momentum, tetapi mulai melihat apakah ada fundamental atau strategi yang benar-benar menghasilkan,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia menambahkan bahwa investor kini mulai mengubah fokus dari sekadar spekulasi harga menuju pendekatan yang lebih terstruktur.

“Pasar mulai matang. Investor tidak hanya mencari capital gain, tetapi juga bagaimana aset mereka bisa menghasilkan secara konsisten, bahkan ketika pasar tidak bergerak signifikan,” lanjutnya.

Sebagai contoh, pergerakan Dogecoin kembali menarik perhatian pasar setelah munculnya sinyal divergensi bullish, yang secara teknikal biasanya menandakan melemahnya tekanan jual dan potensi kenaikan harga. Namun, berbeda dengan siklus sebelumnya, respons investor kali ini terlihat lebih datar dan kurang agresif.

Meski sinyal bullish kerap memicu aksi beli agresif di masa lalu, kondisi saat ini menunjukkan pendekatan yang lebih berhati-hati dari pelaku pasar. Hal ini dinilai mencerminkan perubahan perilaku investor setelah melalui berbagai siklus volatilitas dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini, Dogecoin diperdagangkan di kisaran USD0,0956, naik sekitar 1,71% dalam satu bulan terakhir, dengan kapitalisasi pasar mendekati USD14,3 miliar. Sentimen pasar juga menunjukkan perbaikan moderat, di mana Indeks Fear and Greed berada di level 55.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement