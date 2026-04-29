Pertumbuhan UMKM Kuliner, Digitalisasi Jadi Penggerak Utama

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |17:39 WIB
Integrasi antara konten digital dan sektor ekonomi kreatif semakin berkembang seiring meningkatnya peran platform digital. (Foto: Okezone.com/TikTok)
JAKARTA – Integrasi antara konten digital dan sektor ekonomi kreatif semakin berkembang seiring meningkatnya peran platform digital dalam memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, khususnya pada industri makanan dan minuman serta bisnis berbasis kunjungan langsung (dine-in).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor makanan dan minuman terus mengalami pertumbuhan, dengan jumlah usaha mencapai 5,28 juta pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sekitar 25 juta UMKM telah bergabung ke platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan mengoptimalkan operasional. Dari sisi konsumen, sekitar 65% masyarakat Indonesia menggunakan platform digital sebagai referensi dalam mencari pilihan kuliner.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai integrasi antara konten digital dan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

“Kami menyambut baik inisiatif ini dalam memperluas kontribusi pada industri layanan makanan di Indonesia, khususnya bagi bisnis dine-in lokal. Inisiatif ini sejalan dengan upaya Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

