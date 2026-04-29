Berapa Biaya Modal atau Franchise Buka Mie Gacoan? Ini Uang yang Harus Disiapkan

JAKARTA - Berapa biaya modal atau franchise buka Mie Gacoan? Ini uang yang harus disiapkan. Brand mie pedas yang bikin masyarakat jatuh cinta telah menjelma menjadi raksasa besar di industri f&b Indonesia.

Mie Gacoan jaringan restoran mie pedas yang berdiri sejak 2016 di Malang, Jawa Timur, dikelola oleh PT Pesta Pora Abadi.

Brand ini tumbuh agresif dan menjadi salah satu pemain terkuat di kategori mie pedas nasional, dengan ekspansi besar terutama di Pulau Jawa dan kota-kota besar lain.

Berbagai sumber menyebutkan jumlah gerai yang terus meningkat hingga ratusan outlet, yang memperkuat persepsi publik bahwa bisnis ini sangat menjanjikan bagi calon investor.

Selain itu, Mie Gacoan sudah mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 22 Juni 2023, yang semakin meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim di seluruh Indonesia.

PT Pesta Pora Abadi menyatakan Mie Gacoan belum memiliki skema kemitraan waralaba terbuka sebagaimana brand fast food besar lain.

Informasi mengenai paket franchise resmi yang beredar lebih banyak bersumber dari diskusi komunitas, forum dagang, dan interpretasi pihak ketiga, bukan pengumuman langsung dari manajemen.

Mie Gacoan tidak mempublikasikan secara resmi detail syarat, biaya, maupun mekanisme pembelian hak franchise di situs maupun kanal resminya.

Maka itu bagi calon pengusaha, informasi soal paket kerja sama yang beredar perlu dipahami sebagai estimasi dan bocoran tidak resmi, bukan sebagai ketentuan baku yang dijamin oleh perusahaan.