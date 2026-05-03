HOME FINANCE HOT ISSUE

Jutaan Orang Masih Nganggur, Wamenaker Minta Anak Muda Ciptakan Lapangan Kerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |20:06 WIB
Lapangan Kerja (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta generasi muda untuk berkontribusi membuka lapangan pekerjaan untuk menyerap jutaan orang yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur.

Ia menyampaikan bahwa struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal, dengan lebih dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor tersebut, sementara jutaan lainnya belum terserap di pasar kerja.

"Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari angka statistik, tetapi mampu menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata," ujar Afriansyah dalam keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks tersebut, generasi muda didorong untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi.

"Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru, terutama di era digital," katanya.

 

