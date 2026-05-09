IHSG Sepekan Naik 0,18 Persen ke 6.969, Transaksi Harian BEI Tembus Rp23,05 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |09:58 WIB
IHSG Sepekan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke level 6.969 pada penutupan Jumat (8/5/2026). Pelemahan indeks ini didorong oleh arus keluar modal investor domestik yang mencatatkan net sell sebesar Rp12,27 triliun pada pekan ini.

Selama sepekan tercatat ada 229,2 miliar lembar saham ditransaksikan dengan total nilai Rp115 triliun. Pada pekan ini, indeks sempat mencatatkan level tertinggi di 7.207 dan level terendahnya di level 6.921.

Jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya, penutupan indeks pada pekan ini tercatat masih menguat 0,18 persen ke level 6.969 dari posisi pekan lalu di level 6.966.

Transaksi harian pada pekan ini tergolong lebih aktif dibandingkan pada pekan sebelumnya. Meskipun data menunjukkan aktivitas tersebut masih didominasi oleh aksi jual investor yang diakumulasikan oleh investor domestik.

Transaksi harian pada pekan ini sekitar 45,85 miliar lembar saham atau meningkat 23,57 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Secara total nilai tercatat Rp23,05 triliun atau menguat 26,14 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Adapun pada pekan ini, terhitung investor domestik membukukan aksi beli dengan total nilai Rp69,67 triliun dan aksi jual yang lebih besar yaitu Rp81,94 triliun atau net sell Rp12,27 triliun.

Sementara dari sisi investor asing, membukukan aksi beli sebesar Rp45,59 triliun dibarengi aksi jual sebesar Rp33,33 triliun atau net buy sebesar Rp12,26 triliun. Namun akumulasi beli dari dari investor asing ini belum mampu menopang pelemahan indeks pada akhir perdagangan pekan ini.

 

