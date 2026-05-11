HOME FINANCE HOT ISSUE

Benarkah Listrik Lebih Mahal di Jam 17.00–22.00?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |08:03 WIB
Apakah listrik lebih mahal saat digunakan pada pukul 17.00–22.00? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Apakah listrik lebih mahal saat digunakan pada pukul 17.00–22.00? PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pada rentang waktu tersebut terjadi beban puncak pemakaian listrik di masyarakat.

Namun, muncul pertanyaan apakah pada jam beban puncak tersebut terjadi kenaikan tarif listrik PLN. Dikutip dari akun resmi @pln_id, Sabtu (9/5/2026), PLN memberikan penjelasan terkait hal itu.

PLN membenarkan bahwa beban puncak penggunaan listrik memang terjadi pada pukul 17.00 hingga 22.00. Namun, kondisi tersebut tidak membuat tarif listrik mengalami kenaikan. Tarif yang berlaku tetap sama dan tidak ada perubahan.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik sebagaimana yang beredar di media sosial.

“Sampai dengan hari ini saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan itu belum ada kenaikan tarif listrik,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

Berikut rincian tarif listrik PLN untuk periode April hingga Juni 2026 (kuartal II-2026):

Tarif Rumah Tangga

