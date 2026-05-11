Kredit Tembus Rp994 Triliun, BCA Masuk Daftar World’s Best Bank 2026 Versi Forbes

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |14:37 WIB
BCA (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali dinobatkan sebagai bank terbaik di Indonesia dalam ajang World’s Best Banks 2026 versi Forbes. 

Pengakuan itu mempertegas konsistensi BCA dalam menjaga kualitas layanan, inovasi digital, dan kepercayaan nasabah di tengah persaingan industri perbankan nasional.

Penilaian Forbes dilakukan melalui survei terhadap 54 ribu responden di 34 negara dengan mempertimbangkan lima aspek utama, yakni tingkat kepercayaan terhadap bank, syarat dan ketentuan layanan, layanan pelanggan, layanan digital, serta kualitas pengelolaan keuangan.

“Penghargaan ini kami dedikasikan kepada para nasabah setia yang sudah menemani perjalanan BCA serta memercayakan BCA sebagai layanan perbankan. Kami juga berterima kasih kepada insan BCA atas semangat dan komitmen memberikan layanan yang terbaik,” kata Presiden Direktur Hendra Lembong dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Forbes, BCA menjadi satu dari 311 bank di dunia yang berhasil mempertahankan predikat World’s Best Bank dari tahun sebelumnya. 

Capaian tersebut mencerminkan kemampuan BCA menjaga standar sebagai bank berkinerja tinggi dengan fondasi bisnis yang solid dan berkelanjutan. Kinerja keuangan BCA hingga Maret 2026 juga menunjukkan pertumbuhan positif.
Perseroan mencatat total kredit mencapai Rp994 triliun atau tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Pertumbuhan tersebut didukung dana giro dan tabungan (CASA) sebesar Rp1.089 triliun atau meningkat 11,2 persen YoY, dengan kontribusi sekitar 85,2 persen terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

 

