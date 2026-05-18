Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 Cair Dobel, Simak Cara Ceknya

JAKARTA - Bansos PKH dan BPNT Mei 2026 cair dobel, simak cara ceknya. Pemerintah masih mencairkan bantuan sosial (bansos) di Mei 2026 seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2.

Bansos ini merupakan bansos reguler yang masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 mencapai Rp508,2 triliun.

Melansir akun Instagram resmi @kemensos_ri, Senin (18/5/2026) tercatat ada sebanyak 470 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Penambahan penerima tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada triwulan kedua ini.

Pada 2026 ini terdapat perubahan aturan untuk penerima BPNT sebab aturan desil terbaru pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Karenanya, mari cek apakah kamu masih termasuk sebagai penerima atau tidak.

Jadwal Pencairan Bansos BPNT 2026

Penyaluran tahap 2 ini telah dilakukan secara bertahap sejak April 2026 sebagaimana disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul pada Rabu, 1 April 2026 lalu.

"Mungkin nanti di atas tanggal 10 lah ya. Jadi minggu ketiga mungkin. Kita mulai minggu ketiga bulan April ini," ujar Gus Ipul.

Pemerintah juga melakukan percepatan penyaluran bansos pada triwulan kedua 2026 agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.