Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Perusahaan Tekan Harga Komoditas di Pasar Global, Indonesia Rugi Rp15.400 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |20:02 WIB
Banyak Perusahaan Tekan Harga Komoditas di Pasar Global, Indonesia Rugi Rp15.400 Triliun
Praktik under-invoicing yang dilakukan eksportir membuat negara rugi Rp15.400 triliun. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Praktik under-invoicing yang dilakukan eksportir membuat negara rugi Rp15.400 triliun dalam 30 tahun terakhir. Praktik ini kerap terjadi ketika perusahaan eksportir menjual komoditas dengan harga di bawah nilai sebenarnya di pasar global untuk menarik pembeli. Kondisi tersebut dinilai hanya menguntungkan perusahaan, namun tidak bagi penerimaan negara.

Managing Director (MD) Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan invoice yang disampaikan kepada negara untuk keperluan pelaporan pajak juga menjadi lebih rendah ketika nilai penjualan komoditas tercatat lebih rendah dari harga sebenarnya. Padahal, sudah terdapat harga acuan global yang menjadi referensi untuk sejumlah komoditas seperti batu bara, CPO, dan lainnya.

“Inti dari semua kasus karena swasta versus swasta, bukan korupsi, tapi permainan harga,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5/2026).

Rohan mengatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan memutus praktik-praktik tersebut. PT DSI disebut akan menjual komoditas sesuai standar acuan harga pasar global yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan di dalam negeri tidak perlu lagi bersaing agresif dalam penentuan harga untuk mendapatkan pembeli.

“Mereka sekarang lihat, wah saya punya kepastian harga lewat bursa nantinya, dan sebagainya. I think it's much better,” ujar Rohan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219707//purbaya-oNwl_large.jpg
Rugikan Negara, Purbaya Ungkap Modus Under-Invoicing CPO dan Batu Bara Lewat AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219687//prabowo-9VKL_large.jpg
Prabowo: Manipulasi Ekspor Rugikan Indonesia Rp15.400 Triliun dalam 34 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219454//airlangga-PkGJ_large.jpg
Airlangga, Rosan, hingga Bahlil Tunggu Keputusan Presiden soal Badan Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218580//mentan-9oYZ_large.jpg
RI Ekspor Pupuk ke Australia dengan Nilai Rp7 Triliun, Selanjutnya India hingga Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218171//pelabuhan-Iuz4_large.jpg
Akses Pasar Ekspor ke ASEAN Kian Terbuka, Produk Lokal Mudah Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216278//pelabuhan-rxsD_large.jpg
Neraca Perdagangan RI Surplus 71 Bulan Beruntun, Kuartal I-2026 Capai USD5,55 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement