MNC Sekuritas Borong 3 Penghargaan di 15th Infobank – Isentia Digital Brand Appreciation 2026

JAKARTA – MNC Sekuritas kembali memperoleh prestasi membanggakan dengan meraih tiga penghargaan dalam 15th Infobank – Isentia Digital Brand Appreciation 2026. Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Infobank bekerja sama dengan Isentia tersebut memberikan apresiasi kepada perusahaan dengan performa dan reputasi digital terbaik di industri jasa keuangan.

Penghargaan diterima langsung oleh Head of Corporate Communication and Corporate Secretary MNC Sekuritas Nathania, yang mewakili manajemen pada Jumat (22/05/2026).

Adapun, tiga penghargaan yang berhasil diraih MNC Sekuritas meliputi:

* Platinum Trophy – The Best Securities Company in Digital Brand 10 Years in a Row 2017–2026

* The Best Overall Securities Company 2026

* The Best Securities Company 2026, Asset Class 1 Trillion to <2,5 Trillion

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan kepada Perseroan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi semangat bagi MNC Sekuritas dalam menjaga reputasi, memperkuat layanan digital, serta membangun kedekatan dengan nasabah.