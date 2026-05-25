4 Saham Indonesia Didepak dari Indeks FTSE Russell, Pjs Dirut BEI: Konsekuensi Jangka Pendek 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |13:31 WIB
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal empat saham Indonesia dikeluarkan dari FTSE Global Equity Index Series (GEIS). Menurut pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, sejumlah saham dikeluarkan dari FTSE Global Equity Index Series (GEIS) adalah bagian dari konsekuensi jangka pendek agenda reformasi integritas pasar modal.

"Sudah disampaikan dan kita pahami itu sebagai konsekuensi jangka pendek dari upaya reformasi yang kita lakukan bersama-sama di pasar modal kita," ujarnya saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Jeffrey mengakui bahwa memang hasil pengumuman tersebut akan menimbulkan koreksi terhadap indeks. Sebab tidak bisa dipungkiri ada sebagian dana asing yang keluar dari pasar untuk menyikapi hasil keputusan tersebut. Mengingat indeks global sendiri menjadi acuan bagi investor sebelum menanamkan modalnya di pasar saham Indonesia.

Akan tetapi, dirinya optimis hal tersebut akan bersifat sementara. Karena diyakini bahwa reformasi integritas pasar modal akan membuat pasar saham Indonesia lebih kompetitif dengan bursa-bursa global. Keluarnya dana asing saat ini, dinilai bentuk penyesuaian portofolio dari para investor karena melihat data yang lebih transparan terkait profile saham-saham Indonesia.

"Untuk jangka pendek mungkin iya (investor asing keluar), tetapi apa yang kita lakukan selama ini tentu adalah untuk kebaikan jangka menengah dan panjang untuk pasar modal kita," kata Jeffrey.

 

