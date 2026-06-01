Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: RI Sudah Swasembada Pangan, Siap Hadapi Tantangan Global

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |18:10 WIB
Prabowo: RI Sudah Swasembada Pangan, Siap Hadapi Tantangan Global
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan global dibandingkan banyak negara lain. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026).

“Dan sekarang kita sudah swasembada pangan. Di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan menjadi salah satu produsen berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia. Menurutnya, kekuatan tersebut harus menjadi modal untuk menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting,” kata Presiden.

Meski demikian, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan yang dimiliki Indonesia harus terus dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Pembangunan ekonomi, menurut Presiden Prabowo, harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221884/prabowo_subianto-k7Jo_large.png
Prabowo Buka-bukaan soal Ekspor SDA Satu Pintu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221880/prabowo_subianto-XxzR_large.jpg
Prabowo: Tak Ada Bangsa yang Kasihan Kalau Rakyat Kita Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221859/prabowo_subianto-xda2_large.png
Prabowo: Mari Kita Jujur, Apakah Pertumbuhan Ekonomi Sudah Merata?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/320/3221845/prabowo_subianto-NWgf_large.png
Prabowo Akui Rakyat Cuma Jadi Penonton, Terlalu Lama Kekayaan Kita Dinikmati di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/455/3221397/prabowo_subianto-Y5yA_large.jpg
Prabowo dan Macron Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Prancis, Libatkan 30 Industri Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220873/juri-1480_large.jpg
Prabowo Kurban 1.098 Sapi, Istana: Anggaran Rp100 Miliar dari APBN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement