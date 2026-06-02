IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,1 Persen ke 6.195, Ditopang Sektor Energi hingga Keuangan

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 1,1 Persen ke 6.195, Ditopang Sektor Energi hingga Keuangan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 68,05 poin atau 1,11 persen ke level 6.195,43 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (2/6/2026), terdapat 295 saham menguat, 407 saham melemah dan 254 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp25,3 triliun dari 26,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,33 persen 619, indeks JII turun 1,19 persen ke 377, indeks IDX30 menguat 0,58 persen ke 349 dan indeks MNC36 menguat 0,22 persen ke 270.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi, keuangan, infrastruktur, bahan baku. Sedangkan sisanya seperti konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, transportasi, kesehatan terpantau melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER) naik 34,94 persen ke Rp112, PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 34,85 persen ke Rp178, dan saham PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 34,07 persen ke Rp122.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) turun 15 persen ke Rp85, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) turun 14,81 persen ke Rp1.495 dan PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC) turun 14,80 persen di Rp835.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.