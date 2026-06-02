IHSG Sesi I Menguat 1,49 Persen ke 6.218

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I ditutup menguat 91,48 poin atau 1,49 persen ke level 6.218. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.264 kemudian sempat juga menyentuh level terendah di 6.161.

Pada penutupan perdagangan siang ini, Selasa (2/6/2026), volume transaksi mencapai 16,03 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp14,8 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,5 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,9 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 346 emiten bergerak menguat, 338 emiten melemah, dan 274 saham lainnya stagnan.

Secara sektoral, sektor energi naik 2,92 persen. Sektor non siklikal naik 0,29 persen. Sektor siklikal naik 1 persen. Sektor keuangan turun 0,29 persen. Sektor infrastruktur menguat 0,98 persen.

Sektor properti naik 0,17 persen. Sektor bahan baku naik 2,45 persen. Sektor transportasi turun 3,01 persen. Sektor industri turun 0,25 persen. Sektor teknologi naik 0,18 persen. Sektor kesehatan 1,98 persen.

Dari sisi tiga besar top gainers, Indo Premier Investment Management (XIPI) memimpin setelah melonjak 29,89 persen. Posisi berikutnya ditempati Nusantara Almazia (NZIA) yang naik 26,52 persen, serta Dian Swastika Sentosa (DSSA) yang menguat 25,00 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) yang turun 14,81 persen. Disusul Pacific Strategic Financial (APIC) melemah 14,80 persen, serta Krida Jaringan Nusantara (KJEN) yang turun 14,62 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

