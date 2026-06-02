Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat 1,49 Persen ke 6.218

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |12:27 WIB
IHSG Sesi I Menguat 1,49 Persen ke 6.218
IHSG Sesi I Menguat 1,49 Persen ke 6.218 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesi I ditutup menguat 91,48 poin atau 1,49 persen ke level 6.218. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.264 kemudian sempat juga menyentuh level terendah di 6.161.

Pada penutupan perdagangan siang ini, Selasa (2/6/2026), volume transaksi mencapai 16,03 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp14,8 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,5 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,9 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 346 emiten bergerak menguat, 338 emiten melemah, dan 274 saham lainnya stagnan.

Secara sektoral, sektor energi naik 2,92 persen. Sektor non siklikal naik 0,29 persen. Sektor siklikal naik 1 persen. Sektor keuangan turun 0,29 persen. Sektor infrastruktur menguat 0,98 persen. 

Sektor properti naik 0,17 persen. Sektor bahan baku naik 2,45 persen. Sektor transportasi turun 3,01 persen. Sektor industri turun 0,25 persen. Sektor teknologi naik 0,18 persen. Sektor kesehatan 1,98 persen.

Dari sisi tiga besar top gainers, Indo Premier Investment Management (XIPI) memimpin setelah melonjak 29,89 persen. Posisi berikutnya ditempati Nusantara Almazia (NZIA) yang naik 26,52 persen, serta Dian Swastika Sentosa (DSSA) yang menguat 25,00 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) yang turun 14,81 persen. Disusul Pacific Strategic Financial (APIC) melemah 14,80 persen, serta Krida Jaringan Nusantara (KJEN) yang turun 14,62 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/278/3221912/ihsg_pada_juni-8DLY_large.jpg
IHSG Awal Juni Berpotensi Rawan Koreksi, Investor Cermati Aturan Baru DHE SDA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/278/3221681/ihsg_hari_ini-dHxb_large.jpg
IHSG Berpotensi Uji Area di 5.899 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221344/ihsg_hari_ini-kSQ7_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.112
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221336/ihsg_hari_ini-4bZU_large.jpg
IHSG Masih Rentan Tertekan, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220877/ihsg-XWGo_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 1,23 Persen ke 6.130 Jelang Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220765/ihsg_hari_ini-OqmJ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.201
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement