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IHSG Dibuka Menguat, Sempat Balik Melemah ke Level 6.140

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |09:25 WIB
IHSG Dibuka Menguat, Sempat Balik Melemah ke Level 6.140
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. Indeks saham naik 0,19% ke level 6.207.

Namun, beberapa menit setelah perdagangan berjalan pada Rabu (3/6/2026), IHSG berbalik melemah 0,91% ke level 6.140, dengan 198 saham di zona hijau, 380 saham melemah, dan 381 saham stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp2,1 triliun dengan volume 3,09 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,28% ke level 617, indeks JII turun 0,26% ke 376, indeks MNC36 melemah 0,17% ke 269, dan IDX30 turun 0,21% ke 348.

Untuk indeks sektoral, sejumlah sektor masih berada di zona hijau seperti energi, properti, industri, dan kesehatan. Sementara itu, sektor lainnya seperti konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, teknologi, konsumer non-siklikal, keuangan, dan transportasi masih melemah.

Tiga saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT DFI Retail Nusantara Tbk (HERO), PT Arthavest Tbk (ARTA), dan PT Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE).

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), dan PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCIS).

(Feby Novalius)

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