Rupiah Tembus Rp18.000, Ketua Banggar: Bukan Sekadar Fundamental, Sudah Lewati Batas

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyoroti anjloknya nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Banggar menilai pelemahan rupiah tersebut telah mencapai batas psikologis dan perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, pasar keuangan juga terus menunjukkan pelemahan yang ditandai dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi sekitar 3,04 persen.

"Nah, persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas Rp17.600," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Karena itu, Said mengaku sejak awal telah meminta adanya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita dalam kebijakan fiskal," ujarnya.