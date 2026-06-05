Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hilirisasi Nikel RI di Mata Investor Global, Tak Lagi Soal Produksi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |08:11 WIB
Hilirisasi Nikel RI di Mata Investor Global, Tak Lagi Soal Produksi
Meninjau langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di area pertambangan Weda Bay Nickel, Maluku Utara. (Foto: Okezone.com/Kadin)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku industri, investor, akademisi, hingga pembuat kebijakan meninjau langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di area pertambangan Weda Bay Nickel, Maluku Utara. Mereka meninjau mulai dari fasilitas pengolahan nikel, fasilitas pengelolaan lingkungan, pusat riset dan pengembangan, hingga rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dalam satu kawasan industri.

Kawasan ini disiapkan menjadi referensi global bagi praktik responsible downstreaming di tengah meningkatnya tuntutan pasar terhadap rantai pasok mineral kritis yang berkelanjutan.

Berdasarkan data terbaru U.S. Geological Survey (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia pada 2026, yakni sebesar 62 juta ton atau setara sekitar 44,3 persen dari cadangan global. Sekitar 90 persen cadangan tersebut berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap keberlanjutan rantai pasok mineral kritis, Maluku Utara semakin menunjukkan perannya sebagai contoh bagaimana hilirisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab tuntutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semakin tinggi.

Ketua Komite Bilateral UK dan Irlandia Kadin Indonesia, Ahmad Fikri Susanto, menyampaikan bahwa investor dan pembeli global kini ingin melihat lebih dari sekadar volume produksi. Mereka ingin memahami bagaimana rantai pasok dikelola, bagaimana lingkungan dijaga, dan bagaimana masyarakat turut merasakan manfaat pembangunan.

"Upaya membangun kepercayaan kini menjadi sama pentingnya dengan membangun kapasitas produksi itu sendiri," ujarnya, Jumat (5/6/2026). 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222611//kadin-NHOI_large.jpg
Investasi Hilirisasi Rp147,5 Triliun, Ekosistem Nikel Jadi Sorotan Standar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219574//presiden_prabowo-zaTF_large.png
Prabowo Minta Kabinetnya Tentukan Harga Kelapa Sawit hingga Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219456//bahlilk-8sxz_large.jpg
Kadin China Surati Prabowo, Bahlil hingga Purbaya Temui Pengusaha Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211810//prabowo_subianto-6gto_large.jpg
Prabowo Marah Besar Ada Pengusaha Nakal 8 Tahun Menambang Tanpa Izin, Pidanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211806//pertambangan-MXuC_large.jpg
Produksi Dipangkas, Industri Tambang di Ambang PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/320/3209431//menkeu_purbaya-AEv0_large.jpg
6 Fakta Bea Keluar Batu Bara dan Nikel Mulai 1 April 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement