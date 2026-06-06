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IHSG Ambruk 8,69 Persen dalam Sepekan, Asing Jual Bersih Rp7,38 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |10:14 WIB
IHSG Ambruk 8,69 Persen dalam Sepekan, Asing Jual Bersih Rp7,38 Triliun
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan perdagangan 2-5 Juni 2026 mengalami tekanan yang cukup dalam. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan perdagangan 2-5 Juni 2026 mengalami tekanan yang cukup dalam. Indeks terkoreksi hingga 8,69 persen dibandingkan dengan perdagangan pekan sebelumnya.

IHSG pekan ini berakhir di level 5.594 pada penutupan perdagangan Jumat (5/6/2026), atau turun 532 poin dibandingkan pekan sebelumnya.

Penurunan indeks ini juga diikuti penyusutan kapitalisasi pasar (market capitalization/market cap) sebesar 8,59 persen, dari Rp10.729 triliun pada pekan lalu menjadi Rp9.807 triliun pada pekan ini. 

Sementara itu, volume transaksi harian meningkat 8,66 persen menjadi rata-rata 33,628 miliar lembar saham per hari, dengan nilai transaksi mencapai Rp26,96 triliun per hari.

Selama sepekan, pergerakan indeks masih menunjukkan tekanan yang cukup kuat. Hal tersebut terlihat dari capaian level tertinggi dalam sepekan yang hanya mencapai 6.264 atau lebih rendah 0,36 persen dibandingkan level tertinggi pada pekan sebelumnya. Adapun level terendah indeks selama sepekan tercatat di posisi 5.594.

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