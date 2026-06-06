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7 Fakta Rupiah Anjlok Tembus Rp18.000 per Dolar AS 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |10:15 WIB
7 Fakta Rupiah Anjlok Tembus Rp18.000 per Dolar AS 
Fakta Rupiah (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin melemah. Rupiah menembus level Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan ini menjadi terendah sepanjang sejarah sejak krisis moneter 1998.

Mengutip data Bloomberg, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026 Rupiah melemah 58,5 poin atau 0,33 persen ke level Rp18.025 per dolar AS. 

Berikut fakta-fakta rupiah anjlok Rp18.000 per Dolar AS dirangkum Okezone, Sabtu (6/6/2026). 

1. Purbaya Buka Suara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mengenai dampak melesatnya nilai tukar rupiah yang kini telah melewati ambang psikologis Rp18.000 per dolar AS terhadap beban pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Purbaya mengonfirmasi bahwa sebagian besar instrumen utang negara diterbitkan dengan skema tingkat bunga tetap (fixed rate) atau kupon konstan. 

Meski besaran bunga tidak berubah, ia tidak menampik bahwa pelemahan nilai tukar otomatis akan mendongkrak nilai total pembayaran utang saat dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

"Saya lupa. Kuponnya fix, ya? Ya, fix. Harusnya sih fix kuponnya. Tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini, kan? Lewat bond, ya? Kuponnya sih constant. Cuman pada waktu rupiah melemah, ya, Meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," jelas Purbaya saat ditemui usai Rapat Paripurna.

2. Purbaya Imbau Pasar

Walaupun beban pembayaran utang dalam mata uang domestik meningkat, Bendahara Negara ini mengimbau pasar untuk tidak panik. 

Pihaknya memastikan bahwa lonjakan kurs hingga ke level Rp18.000 ini masih berada dalam batas koridor perhitungan dan mitigasi risiko yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.

 

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