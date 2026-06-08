Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Proyek Panas Bumi PGE Dapat Pendanaan hingga USD477,87 Juta

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |07:45 WIB
3 Proyek Panas Bumi PGE Dapat Pendanaan hingga USD477,87 Juta
Panas Bumi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mendapatkan pendanaan internasional setelah tiga proyek strategisnya resmi terdaftar dalam Green Book 2026 yang diterbitkan Bappenas. 

Ketiga proyek tersebut mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW), PLTP Lumut Balai Unit 4 dengan 55 MW, serta PLTP Lahendong Unit 7–8 sebesar 50 MW.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani menjelaskan masuknya proyek-proyek perseroan ke dalam daftar tersebut merupakan pengakuan konkret atas kesiapan PGE dalam memasuki fase pengembangan lanjutan, terutama di tengah peningkatan permintaan energi bersih dan dinamika ketahanan energi dunia.

Menurutnya, pencapaian ini tidak hanya membuka jembatan menuju berbagai sumber pendanaan internasional untuk mempercepat realisasi proyek, tetapi juga memperkuat visibilitas dan daya tarik PGE di mata para calon mitra strategis maupun lembaga keuangan global.

“Kami optimistis penguatan fundamental bisnis, didukung portofolio proyek yang semakin matang, akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional,” ujar Ahmad dalam keterangan resmi dikutip Senin (8/6/2026).

Melalui pencantuman ketiga proyek ini di dalam Green Book, pendanaan yang dikucurkan diharapkan mampu menyokong upaya perseroan dalam menjaga tingkat cost of debt yang tetap kompetitif serta meningkatkan nilai keekonomian proyek untuk jangka panjang.

“Selain membantu menjaga struktur pendanaan yang sehat dan mempertahankan cost of debt yang kompetitif, masuknya ketiga proyek ini juga berpotensi meningkatkan keekonomian proyek sehingga dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042563/pertamina-geothermal-pgeo-rombak-komisaris-ini-susunan-terbarunya-ST5HcY89AG.jfif
Pertamina Geothermal (PGEO) Rombak Komisaris, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/278/3003790/pertamina-geothermal-cetak-laba-bersih-rp762-miliar-QQzEnzvolx.jfif
Pertamina Geothermal Cetak Laba Bersih Rp762 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921532/rencana-jangka-panjang-pertamina-geothermal-energy-dalam-transisi-energi-hijau-di-ri-6dB3AmOnhD.JPG
Rencana Jangka Panjang Pertamina Geothermal Energy dalam Transisi Energi Hijau di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921538/
Bahas Soal Pasokan Kredit Karbon, Ini Kata Pertamina Geothermal Energy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921528/
Pertamina Geothermal Energy Ungkap Tantangan Pengembangan Panas Bumi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/320/2921449/pertamina-geothermal-energy-lakukan-ini-dalam-pengembangan-panas-bumi-Mc7uL4psrN.JPG
Pertamina Geothermal Energy Lakukan Ini dalam Pengembangan Panas Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement