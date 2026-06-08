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Panggil Bahlil dan Kepala BP BUMN, Dasco: Bahas Tata Kelola PT DSI 

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |11:36 WIB
Panggil Bahlil dan Kepala BP BUMN, Dasco: Bahas Tata Kelola PT DSI 
Dasco Panggil Bahlil dan Kepala BP BUMN (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Tak hanya Menteri ESDM dan Kepala BP BUMN, turut hadir juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Dasco menyampaikan bahwa diskusi pada hari ini masih berkaitan dengan pembahasan tentang percepatan pertumbuhan ekonomi. 

Namun, ia menyebut jika koordinasi ini turut membahas terkait PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian ESDM," kata Dasco usai menggelar pertemuan tertutup.

 

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