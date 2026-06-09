Berapa Bulan Maksimal Tunggakan BPJS?

JAKARTA - Berapa bulan maksimal tunggakan BPJS? Masih banyak peserta yang kurang memperhatikan tanggal pembayaran iuran, sehingga kepesertaan menjadi tidak aktif.

Keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada terhambatnya akses layanan kesehatan, bahkan menimbulkan denda dalam kondisi tertentu.

Maksimal tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dihitung untuk kewajiban pelunasan dan denda pelayanan adalah 12 bulan.

Sedangkan maksimal tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dihitung dan ditoleransi secara sistem umumnya adalah 3 hingga 6 bulan sebelum perusahaan atau peserta mandiri diberikan sanksi peringatan hingga penghentian layanan bertahap.

Tunggakan BPJS Kesehatan

Maksimal Tagihan

Ditetapkan maksimal 12 bulan tunggakan sesuai Peraturan Presiden.