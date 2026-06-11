Dasco Sebut Pemerintah Akan Keluarkan Strategi Atasi Rupiah Melemah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendengar kabar bahwa Pemerintah akan mengeluarkan strategi untuk tingkatkan nilai tukar Rupiah. Dari informasi yang diperoleh, strategi itu akan diumumkan Pemerintah pada pekan depan.

Dasco menilai, tingkat keprcayaan terhadap Pemerintah semakin menguat. Menurutnya, hal itu berpengaruh terhadap kondisi pasar dan penguatan nilai Rupiah.

"Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Kendati demikian, Dasco mengaku telah mendengar langkah yang akan diambil Pemerintah untuk menguatkan nilai tukar Rupiah. Sedianya, strategi itu akan diumumkan pada pekan depan.

"Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan, dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat," ucap Dasco.