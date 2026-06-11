Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Tertekan dan Dana Asing Keluar Jadi Ujian Kredibilitas Ekonomi RI

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |15:08 WIB
Rupiah Tertekan dan Dana Asing Keluar Jadi Ujian Kredibilitas Ekonomi RI
Tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan, sorotan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global. (Foto :Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tekanan terhadap rupiah, keluarnya sebagian dana asing dari pasar keuangan, sorotan lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global, serta keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga di luar jadwal rutin menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang menghadapi ujian kredibilitas.

Menurut Ekonom Great Institute, Yossi Martino, ujian kredibilitas tersebut merupakan konsekuensi logis dari langkah berani pemerintah yang tengah melakukan pergeseran paradigma (paradigm shift). Menurutnya, pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model Developmental State atau negara pembangunan yang lebih digerakkan oleh negara.

“Sejarah membuktikan bahwa negara-negara emerging markets sering kali membutuhkan intervensi negara yang agresif untuk melakukan lompatan struktural. Mekanisme pasar bebas terbukti terlalu lambat untuk mengentaskan kemiskinan struktural, menyelesaikan persoalan stunting, atau mendorong hilirisasi. Di sinilah instrumen seperti MBG dan pembentukan superholding Danantara menjadi rasional secara konsep,” ujar Yossi, Rabu (11/6/2026).

Yossi menjelaskan, gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory). Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi, seperti merombak aturan main (rules of the game) tata niaga melalui Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan melalui MBG, cenderung mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.

“Setiap transformasi sosial yang besar cenderung diikuti guncangan. Pasar bereaksi keras karena agenda-agenda baru ini menggeser ekuilibrium lama dan memaksa mereka menghitung ulang risiko. Dalam ekonomi terbuka, pasar bukan tujuan akhir, tetapi sinyalnya tidak boleh diremehkan. Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujar Yossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223915//dasco-lxhg_large.jpg
Minta Semua Pihak Lepas Dolar Pekan Ini, Dasco: Minggu Depan Rupiah Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223905//dasco-ujAs_large.jpg
Dasco Sebut Pemerintah Akan Keluarkan Strategi Atasi Rupiah Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223753//rupiah_hari_ini-xHYs_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp17.944 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223741//purbaya-xfSG_large.jpg
Purbaya Yakin Rupiah Menguat Lagi, Rp16.800 per Dolar AS di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/278/3223686//rupiah-EdzV_large.jpg
Rupiah Menguat Lagi! Tak Lagi Rp18.000, Kini di Level Rp17.908 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223651//chatib_basri-QXsx_large.jpeg
Bertemu Prabowo, Chatib Basri Ingatkan Risiko Kenaikan Harga Akibat Rupiah Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement