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Rupiah Hari Ini Dibuka Menguat ke Rp17.704 per Dolar AS

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |10:36 WIB
Rupiah Hari Ini Dibuka Menguat ke Rp17.704 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini Selasa (11/5/2026), naik 5 poin atau sekitar 0,03  di level Rp17.704 per dolar AS.

Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar di kawasan Asia menunjukkan arah yang beragam pada sesi perdagangan pagi ini. 

Beberapa mata uang regional berhasil menguat, seperti yen Jepang (JPY) yang terapresiasi 0,09 persen, dolar Hong Kong (HKD) naik 0,03 persen, peso Filipina (PHP) menguat 0,11 persen, won Korea (KRW) tumbuh 0,04 persen, dan rupee India (INR) yang memimpin penguatan sebesar 0,42 persen. 

Sebaliknya, pelemahan dialami oleh dolar Singapura (SGD) sebesar 0,03 persen, dolar Taiwan (TWD) sebesar 0,09 persen, yuan China (CNY) sebesar 0,05 persen, baht Thailand (THB) sebesar 0,03 persen, serta ringgit Malaysia (MYR) yang terdepresiasi 0,19 persen.

Situasi serupa juga melanda pasar valuta asing di Benua Biru, di mana nilai tukar mata uang negara-negara Eropa bergerak variatif terhadap dolar AS. Euro (EUR) dan pound sterling (GBP) terpantau kompak menanjak, masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,1 persen.

 

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