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IHSG Ditutup Melemah ke 6.172, Saham-Saham Ini Anjlok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |16:16 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke 6.172, Saham-Saham Ini Anjlok
IHSG Ditutup Melemah ke 6.172, Saham-Saham Ini Anjlok (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 48,40 poin atau 0,78 persen ke level 6.172  pada sesi terakhir perdagangan hari ini 

Pada penutupan perdagangan, Kamis (18/6/2026), terdapat 271 saham menguat, 445 saham melemah dan 243 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,8 triliun dari 23,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,33 persen 616, indeks JII melemah 0,20 persen 375, indeks IDX30 turun 1,65 persen ke 348 dan indeks MNC36 turun 1,78 persen ke 272.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, industri, dan kesehatan.  Sedangkan yang menguat ada energi, konsumer siklikal, bahan baku, transportasi, dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Citra Borneo Utama Tbk (CBUT) naik 24,78 persen ke Rp705, PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) naik 24,59 persen ke Rp760, dan saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) naik 24,57 persen ke Rp436.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) turun 14,86 persen ke Rp2.980, PT Danasupra Erapcific Tbk (DEFI) turun 14,48 persen ke Rp124 dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) turun 14,07 persen di Rp116.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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