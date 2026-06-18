IHSG Sesi I Melemah 1,06 Persen ke 6.154

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sebesar 1,06 persen ke level 6.154 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (18/6/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga tampil loyo di level 6.191. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.197, dan sempat juga terjun ke level terendah di 6.073.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 13,59 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp10 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,7 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 237 emiten bergerak menguat, 441 emiten melemah, dan 281 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Megalestari Epack Sentosaraya (EPAC) memimpin setelah melonjak 27,59 persen. Posisi berikutnya ditempati Citra Borneo Utama (CBUT) yang naik 24,78 persen, serta Jembo Cable Company (JECC) yang menguat 24,59 persen.