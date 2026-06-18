IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.191

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,47 persen ke level 6.191 pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,99 persen ke 6.159, dengan 206 saham di zona hijau, 260 melemah, dan 493 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp556 miliar, dengan volume 779 juta lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,52 persen ke 615, indeks JII turun 1,38 persen ke 371, indeks MNC36 turun 1,87 persen ke 272, dan IDX30 turun 1,76 persen ke 348.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona merah seperti energi, properti, industri, infrastruktur, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, bahan baku, konsumer siklikal, teknologi, kecuali hanya kesehatan yang menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Jembo Cable Company Tbk (JECC), PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), dan PT SLJ Global Tbk (SULI).