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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.220

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |16:33 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.220
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 34,23 poin atau 0,55 persen ke level 6.220 pada sesi terakhir perdagangan Rabu (17/6/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 306 saham menguat, 409 saham melemah dan 244 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp24,1 triliun dari 31,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,09 persen 625, indeks JII melemah 0,27 persen 376, indeks IDX30 menguat 0,21 persen ke 354 dan indeks MNC36 menguat 0,39 persen ke 277.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi,  Sedangkan yang menguat ada konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur dan kesehatan. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Ban JTrust Indonesia Tbk (BCI ) naik 35 persen ke Rp135, PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI) naik 30,63 persen ke Rp145, dan saham PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) naik 28,83 persen ke Rp143.

 

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