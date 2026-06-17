IHSG Sesi I Anjlok ke 6.202

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) koreksi sebesar 0,84 persen ke level 6.202 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (17/6/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG tampil perkasa di level 6.321. Namun penguatan tersebut tidak bertahan lama, meski indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.377, namun perlahan terjun ke level terendah di 6.200.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 20,3 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp16,2 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,5 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,7 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 288 emiten bergerak menguat, 418 emiten melemah, dan 253 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Bank JTrust Indonesia (BCIC) memimpin setelah melonjak 35 persen. Posisi berikutnya ditempati Mineral Sumberdaya Mandiri (AKSI) yang naik 34,01 persen, serta Sinergi Inti Plastindo (ESIP) yang menguat 27,3 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Gihon Telekomunikasi Indonesia (GHON) yang turun 14,81 persen. Disusul Ciptadana Asset Management (XCLQ) melemah 11,43 persen, serta Barito Renewables Energy (BREN) yang turun 10,59 persen.