MSCI Tetapkan Status Pasar Modal RI pada Emerging Market

JAKARTA – Penyedia indeks global terkemuka, MSCI Inc., menetapkan status pasar modal Indonesia tetap berada dalam kelompok pasar negara berkembang (emerging market).

Kendati demikian, dalam evaluasi terbarunya, MSCI memberikan rapor merah terkait aspek transparansi kepemilikan efek serta mendeteksi adanya aktivitas transaksi yang tidak wajar di bursa domestik.

Dalam laporan bertajuk MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat, Indonesia resmi mengalami penurunan penilaian pada kriteria Arus Informasi (Information Flow) dari predikat sebelumnya "+" menjadi "-".

Kemunduran ini menempatkan Indonesia bersama Turki sebagai negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan global tahun ini.

Lembaga tersebut memaparkan bahwa persoalan struktural berupa minimnya kejelasan kepemilikan dan indikasi adanya praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) telah merusak kualitas pembentukan harga saham yang objektif di Indonesia.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporan resminya.

Menurut analisis MSCI, persoalan transparansi ini memberikan dampak material yang membatasi ruang gerak para manajer investasi institusional global.