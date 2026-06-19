IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.177 Usai Pengumuman MSCI

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.177 Usai Pengumuman MSCI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 4.80 poin atau 0,08 persen ke level 6.177 pada sesi terakhir perdagangan hari ini. Penguatan IHSG ini di tengah pengumuman MSCI mengenai pasar modal Indonesia.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (19/6/2026), terdapat 353 saham menguat, 358 saham melemah dan 248 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp25,8 triliun dari 30,15 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,22 persen 609, indeks JII turun 1,92 persen 368, indeks IDX30 turun 1,21 persen ke 344 dan indeks MNC36 melemah 0,94 persen ke 270.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi, keuangan, properti, bahan baku, industri, teknologi. Sedangkan yang menguat ada konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) naik 34,29 persen ke Rp94, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) naik 25 persen ke Rp145, dan saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) naik 25 persen ke Rp545.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) turun 14,97 persen ke Rp16.325, PT Bank Permata Tbk (BNLI) turun 14,83 persen ke Rp2.700 dan PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) turun 11,31 persen di Rp392.

(Dani Jumadil Akhir)

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