IHSG Sesi I Anjlok ke Level 6.127

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup lesu terkoreksi sebesar 0,73 persen ke level 6.127 pada penutupan perdagangan siang ini, Jumat (19/6/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga tampil loyo di level 6.161. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.215, dan sempat juga terjun ke level terendah di 6.117.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 12,7 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp8,2 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,6 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 311 emiten bergerak menguat, 374 emiten melemah, dan 274 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Bank JTrust Indonesia (BCIC) memimpin setelah melonjak 25,86 persen. Posisi berikutnya ditempati Mega Perintis (ZONE) yang naik 25,00 persen, serta Natura City Developments (CITY) yang menguat 18,62 persen.