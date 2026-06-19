IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.161

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,18 persen ke level 6.161 pada hari ini, Jumat (19/6/2026).

Semenit berjalan, IHSG berbalik menguat 0,10 persen ke 6.178, dengan 283 saham di zona hijau, 146 melemah, dan 530 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp706 miliar, dengan volume 1,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,13 persen ke 617, indeks JII turun 0,31 persen ke 374, indeks MNC36 menguat 0,13 persen ke 273, dan IDX30 menguat 0,11 persen ke 374.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, industri, teknologi, kesehatan. Sementara yang melemah ada infrastruktur, properti dan transportasi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mega Perintis Tbk (ZONE), PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIC), dan PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF).