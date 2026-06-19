Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.161

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |09:24 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.161
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,18 persen ke level 6.161 pada hari ini, Jumat (19/6/2026).

Semenit berjalan, IHSG berbalik menguat 0,10 persen ke 6.178, dengan 283 saham di zona hijau, 146 melemah, dan 530 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp706 miliar, dengan volume 1,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,13 persen ke 617, indeks JII turun 0,31 persen ke 374, indeks MNC36 menguat 0,13 persen ke 273, dan IDX30 menguat 0,11 persen ke 374.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, industri, teknologi, kesehatan. Sementara yang melemah ada infrastruktur, properti dan transportasi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mega Perintis Tbk (ZONE), PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIC), dan PT Danareksa Investment Management Tbk (XDIF).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/278/3225212/saham-BLwg_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 6.172, Saham-Saham Ini Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/278/3225161/ihsg_sesi_i-jAga_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 1,06 Persen ke 6.154
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/278/3225114/ihsg_hari_ini-95sZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.191
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/278/3225005/ihsg_hari_ini-y0lZ_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.220
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/278/3224939/ihsg_sesi_i-EO4u_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok ke 6.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/278/3224682/ihsg-JW5y_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 4,1 Persen ke 6.254, Saham-Saham Ini Meroket
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement