Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Sita 41 Aset Properti Terkait Dugaan Fraud BPRS di Medan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |15:05 WIB
OJK Sita 41 Aset Properti Terkait Dugaan Fraud BPRS di Medan
OJK menyita 41 aset properti yang diduga kuat berkaitan erat dengan tindak pidana PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP di Kota Medan. (Foto ;Okezone.com/OJK)
A
A
A

JAKARTA – Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyita dan mengamankan 41 aset properti yang diduga kuat berkaitan erat dengan tindak pidana perbankan syariah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP di Kota Medan, Sumatera Utara.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bagian dari komitmen nyata otoritas dalam memulihkan kerugian perbankan.

"Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (asset recovery) dalam proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung,” ujar Agus, Minggu (21/6/2026).

Eksekusi penyitaan di lapangan berlangsung pada 17–18 Juni 2026 setelah penyidik mengantongi surat penetapan resmi dari pengadilan negeri setempat. Tindakan ini didasarkan pada hasil penelusuran aset (asset tracing) yang dilakukan secara intensif demi mengamankan barang bukti material.

Agus memaparkan, seluruh barang bukti yang disita berupa properti tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa titik strategis di Sumatera Utara, dengan rincian: 8 unit bangunan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 29 bidang tanah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 2 unit aset di Kota Binjai, serta 2 unit aset di kawasan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3222918//bank-3Zob_large.jpg
OJK Pastikan Tak Ada Potensi Bank Rush Meski Rupiah Tembus Rp18.000 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222852//rupiah_melemah-zRlK_large.jpg
OJK: Pelemahan Rupiah Belum Ganggu Stabilitas Perbankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222849//ojk-cCN7_large.jpg
OJK Terima 17.150 Aduan Keuangan Ilegal hingga Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222666//ojk-dTBZ_large.png
OJK Buka Posko Pengaduan Korban Investasi Bodong Purwokerto, Masyarakat Bisa Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218738//ekonomi_syariah-oz9L_large.png
Aset Tembus Rp1.061 Triliun, Pembiayaan Perbankan Syariah Capai Rp716 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218762//kapal-I5sC_large.jpg
Konflik AS–Iran Tekan Premi Reasuransi di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement