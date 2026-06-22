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10 Tol Baru Siap Beroperasi Fungsional Jelang Nataru, Ini Daftarnya 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |22:15 WIB
10 Tol Baru Siap Beroperasi Fungsional Jelang Nataru, Ini Daftarnya 
Jalan Tol (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan sedikitnya 10 ruas jalan tol baru dapat difungsionalkan guna mendukung kelancaran arus mudik Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). 

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan pembangunan jalan tol tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan wilayah dan penguatan ekonomi daerah.

"Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagi infrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional," ujar Menteri Dody dalam keterangan resmi, Minggu (21/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati mengungkapkan berdasarkan progres konstruksi saat ini, sebanyak 10 ruas tol berpotensi rampung pada akhir 2026. 

"Memang sesuai dengan progres konstruksi sampai sekarang, ada rencana sekitar 10 ruas. Harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026 dan dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru," kata Ni Komang.

Berdasarkan progres konstruksi dan target penyelesaian pekerjaan, terdapat 10 (sepuluh) ruas jalan tol sepanjang 201,12 km yang direncanakan selesai konstruksi pada tahun 2026 antara lain:

 

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Topik Artikel :
PU Tol Jalan Tol Jalan Tol
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