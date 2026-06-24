10 Tol Baru Siap Difungsikan untuk Natal dan Tahun Baru 2027

10 ruas jalan tol baru siap difungsionalkan untuk mendukung arus lalu lintas pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). (Foto: Okezone.com/PU)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memproyeksikan 10 ruas jalan tol baru siap difungsionalkan untuk mendukung arus lalu lintas pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kehadiran infrastruktur ini diharapkan dapat mengurai kepadatan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Pembangunan jalan tol selalu memiliki arti strategis, tidak hanya bagi infrastruktur fisik, tetapi juga bagi penguatan fondasi ekonomi nasional,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (24/6/2026).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati merinci total panjang 10 ruas tol tersebut mencapai 201,12 kilometer. Rinciannya meliputi Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 24,67 kilometer yang akan dibuka dua jalur dua arah untuk semua golongan kendaraan.

Selain itu, Tol Palembang–Betung Seksi 4 (Kramasan–Pulo Rimo) sepanjang 54,50 kilometer serta Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 3B (Paiton–Besuki) sepanjang 25,60 kilometer juga disiapkan dengan skema dua jalur dua arah bagi kendaraan golongan I nonbus.

Target fungsional lainnya mencakup Tol Serang–Panimbang Seksi 2 (Rangkasbitung–Cileles) sepanjang 24,17 kilometer yang akan dibuka satu jalur satu arah via Jalur A. Sementara itu, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 6 (Kutanegara–Sadang) serta Tol Akses Patimban sepanjang 19,39 kilometer akan beroperasi dengan empat lajur dua arah.