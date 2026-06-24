Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DEN Ungkap Pertamina Mampu Seimbangkan Penugasan dan Kinerja Bisnis

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |12:42 WIB
DEN Ungkap Pertamina Mampu Seimbangkan Penugasan dan Kinerja Bisnis
DEN Ungkap Pertamina Mampu Seimbangkan Penugasan dan Kinerja Bisnis (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai positif raihan Pertamina dalam Fortune Southeast Asia 500. Pertamina mencatat pendapatan USD70,89 miliar dan laba USD3,35 miliar atau naik 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan capaian ini, Pertamina menempati posisi ketiga dalam Fortune Asia Tenggara 500. Posisi tersebut hanya bisa dilewati perusahaan trading Singapura Trafigura Group dan raksasa energi Thailand, PTT. 

Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, capaian Pertamina memperlihatkan peningkatan daya saing BUMN Indonesia pada skala regional. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa kinerja Pertamina lebih stabil di tengah tantangan global dan ekonomi. 

“Ya, ini menunjukkan daya saing yang semakin baik. Karena perusahan sekelas Pertamina memang harus masuk ke situ dan itu penting,” kata Kholid di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan pengakuan bahwa Pertamina telah menjadi perusahaan dengan leverage yang cukup besar. Artinya, BUMN energi itu masuk ke dalam 500 perusahaan dengan kekuatan kapital, revenue yang sangat besar. Apalagi jika membandingkan dengan sesama perusahaan migas, dimana posisi Pertamina hanya berada di bawah raksasa energi PTT. 

“Dan kita tentu saja bangga dengan masuknya salah satu perusahaan nasional menjadi perusahaan papan atas di Asia Tenggara. Artinya apa?  Ya, terus bertumbuh, kan?” kata dia.   

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3226073/dasco-Kdyo_large.jpg
Dasco Telepon Dirut Pertamina, Minta Penjelasan soal Kenaikan Harga Gas Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225106/bbm_pertamax-8mTb_large.png
Harga Pertamax Juni 2026 Jadi Sorotan, Ini Kata Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/320/3224376/pertamina-Jeug_large.jpg
Pertamina EP Cepu Raup Laba, Siap Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221292/lpg_3_kg-RvoT_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Tambah 9 Juta Tabung LPG 3 Kg Selama Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220398/bbm_pertalite-8Jje_large.jpg
Pertamina Bantah Pembatasan Pertalite untuk Masyarakat per Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216783/pertamina-pbOt_large.jpg
SPBU Swasta Mulai Beli Solar dari Pertamina, Impor Resmi Dihentikan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement