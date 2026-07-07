Kinerja BUMN Menguat, Sektor Ini Jadi Motor Pertumbuhan Baru

JAKARTA - Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaan Danantara Indonesia menunjukkan tren positif sepanjang tahun buku 2025.

Sejumlah perusahaan strategis seperti sektor perbankan, energi, telekomunikasi, pertambangan, hingga perkebunan mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan, mencerminkan semakin kuatnya fondasi transformasi BUMN.

Berdasarkan laporan kinerja yang dipublikasikan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membukukan laba sekitar Rp60,6 triliun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp55,8 triliun, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp23,6 triliun, PT Pertamina (Persero) sekitar USD3,13 miliar, sementara MIND ID mencatatkan laba sekitar Rp40 triliun.

Selain itu, sejumlah BUMN yang mendukung ketahanan pangan nasional juga turut mencatatakan pertumbuhan yang signifikan. Pupuk Indonesia misalnya, membukukan laba Rp4,8 triliun, meningkat Rp3,2 triliun. Sementara Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mencatatkan lompatan kinerja yang tak kalah menonjol.

Pada tahun buku 2025, PTPN Group membukukan laba bersih sebesar Rp6,39 triliun atau meningkat sekitar 81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menempatkan PTPN Group sebagai salah satu BUMN dengan peningkatan kinerja paling progresif dalam beberapa tahun terakhir.

Pengamat agroindustri dan analis kebijakan publik Universitas Andalas Muhammad Makky menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa transformasi BUMN kini tidak hanya ditopang oleh sektor-sektor tradisional seperti perbankan, energi, telekomunikasi, maupun pertambangan, tetapi juga mulai diperkuat oleh sektor agroindustri yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.

"Keberhasilan sejumlah BUMN membukukan pertumbuhan laba menunjukkan transformasi yang dijalankan pemerintah mulai menghasilkan fondasi bisnis yang semakin sehat. Dalam konteks tersebut, peningkatan laba PTPN Group menjadi sinyal penting bahwa sektor perkebunan kini mampu tampil sebagai salah satu pilar baru penggerak ekonomi nasional," ujar Makky di Jakarta, Selasa (7/7/2026).