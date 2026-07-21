Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Data Pajak Rumah Salah Alamat atau Luas Tanah Keliru? Begini Cara Memperbaikinya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |19:16 WIB
Data Pajak Rumah Salah Alamat atau Luas Tanah Keliru? Begini Cara Memperbaikinya
Masyarakat perlu memastikan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan kondisi sebenarnya. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat perlu memastikan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pasalnya, masih terdapat kesalahan administrasi, seperti alamat objek pajak yang tidak sesuai, luas tanah berbeda dengan sertifikat, hingga data wajib pajak yang tidak cocok dengan identitas resmi.

Oleh karena itu, masyarakat dapat mengajukan pembetulan data PBB-P2 apabila menemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi objek maupun subjek pajak.

"Pembetulan PBB-P2 dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan pencatatan atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan dengan melampirkan dokumen pendukung agar data PBB-P2 menjadi lebih akurat," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Morris Danny, Selasa (21/7/2026).

Kesalahan data PBB-P2 yang dapat diajukan untuk pembetulan antara lain luas tanah yang berbeda dengan sertifikat, alamat objek pajak yang tidak tepat, identitas wajib pajak yang tidak sesuai dengan KTP, perubahan luas bangunan yang belum tercatat, hingga kesalahan data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.

Melalui layanan pembetulan PBB-P2, wajib pajak dapat memperbaiki data administrasi agar sesuai dengan kondisi objek pajak, data subjek pajak, maupun dokumen pendukung yang dimiliki. Data yang akurat juga dapat membantu menghindari kendala administrasi di kemudian hari.

Apa Itu Pembetulan PBB-P2?

Pembetulan PBB-P2 merupakan proses perbaikan atau perubahan data administrasi Pajak Bumi dan Bangunan akibat adanya kesalahan pencatatan, kekeliruan data, atau ketidaksesuaian dengan kondisi objek maupun subjek pajak yang sebenarnya.

Pembetulan dapat dilakukan terhadap data objek pajak, subjek pajak, maupun data pengenaan pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengajukan permohonan apabila menemukan data yang tidak sesuai dalam administrasi PBB-P2.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/320/3231008//pajak-TJvw_large.jpg
Penerimaan Pajak Naik Ditopang Konser Musik di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230922//pajak-5Quo_large.jpg
Nuggak PBB dari 2021–2025? Cek Keringanan 5 Persen dan Cara Mendapatkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230693//edukasi_pasar_modal-RaGx_large.jpg
KPP Wajib Pajak Besar Satu Optimalkan Penerimaan Pajak, Gelar Edukasi Sektor Jasa Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/11/3230216//insentif_pbb_p2_bapenda_jakarta-59XO_large.jpg
Pembebasan Denda Administratif PBB-P2 di Jakarta Masih Tersedia hingga Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/11/3229813//museum_fatahillah-oqwf_large.jpg
Bangunan Cagar Budaya Jadi Tempat Usaha, Wajib Pajak Bisa Ajukan Pengurangan PBB-P2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/320/3229208//rumah-7qES_large.jpg
Data Pajak Rumah Tak Sesuai? Begini Cara Pembetulan Secara Online
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement