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Perbandingan Hadiah Juara Piala Dunia 2026 dengan Anggaran Pengadaan Kipas Angin Kopdes 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |22:15 WIB
Perbandingan Hadiah Juara Piala Dunia 2026 dengan Anggaran Pengadaan Kipas Angin Kopdes 
Spanyol Juara Dunia 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Perbandingan hadiah Juara Piala Dunia 2026 dengan anggaran pengadaan kipas angin Kopdes. Timnas Spanyol membawa pulang hadiah utama USD50 juta atau sekitar Rp913 miliar setelah menjuarai Piala Dunia 2026. 

Spanyol mendapatkan hadiah tersebut setelah menundukkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026. 

Gelar tersebut membuat La Roja berhak atas hadiah uang terbesar yang disiapkan FIFA untuk sang juara. 

Jika dibandingkan dari nominal, anggaran kipas Kopdes bahkan hampir dua kali lipat dari hadiah yang diterima tim juara dunia. 

Polemik anggaran kipas tersebut muncul dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. 

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan informasi pengadaan kipas angin dalam jumlah besar untuk Koperasi Desa Merah Putih. 

Nilai pengadaan yang disebut mencapai Rp1,8 triliun itu kemudian menjadi sorotan karena dianggap perlu diperjelas dasar perhitungan dan mekanismenya. 

 

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