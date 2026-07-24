Harta Kekayaan Nevirizal, Pejabat Gayo Lues yang Mundur Karena Anaknya Flexing di Medsos

JAKARTA - Harta Kekayaan Nevirizal, Pejabat Gayo Lues yang mundur karena anaknya flexing di medsos. Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Nevirizal, mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Keputusan tersebut dilakukan usai video pamer kekayaan atau flexing sang anak viral di media sosial.

Dalam surat pengunduran dirinya, Nevirizal menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarganya. Sikap anaknya sempat menimbulkan polemik dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Meskipun permasalahan yang timbul bersifat pribadi, ia menyadari bahwa sebagai seorang pejabat publik, dirinya memikul tanggung jawab etika untuk menjaga integritas serta nama baik lembaga.

Lantas berapa kekayaan harta kekayaan Nevirizal, Pejabat Gayo Lues, berikut rangkumannya.

Berdasarkan data LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Juli 2025, Nevirizal melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 1.468.226.875.