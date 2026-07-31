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Kepala BGN Bongkar 414 Dapur MBG Bermasalah: Ada yang Fiktif hingga Rekening Double

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:44 WIB
Kepala BGN Bongkar 414 Dapur MBG Bermasalah: Ada yang Fiktif hingga Rekening Double
Kepala BGN Bongkar 414 Dapur MBG Bermasalah: Ada yang Fiktif hingga Rekening Double (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan adanya temuan anomali dalam pengelolaan anggaran di ribuan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Di mana, terdapat 414 dapur MBG yang ternyata bermasalah.

Sudaryono menjelaskan, temuan ini bermula dari proses pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan rekening virtual account milik dapur-dapur SPPG. Dalam verifikasi tersebut, ditemukan adanya dana yang sudah terkirim dari pusat, namun dapur yang dituju ternyata belum beroperasi atau memiliki rekening ganda (double account).

"Setelah kami verifikasi satu persatu maka kami telah menemukan adanya 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Dengan adanya temuan tersebut, BGN mengambil langkah untuk menarik anggaran yang telah dikirim atau ditransfer ke rekening  dapur MBG anomali tersebut. Sudaryono menyebut jika totalnya mencapai ratusan miliar rupiah.

"Totalnya Rp311,2 miliar, kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini, dari 414 SPPG," ujarnya.

Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyisiran dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.

"Kita akan terus sisir apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan Rp311,2 miliar," pungkasnya.

 

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